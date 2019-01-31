"Ajansın gündeminde İran ve Kuzey Kore üst sıralarda"

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, 2019 yılında da kurumun başlıca gündemini İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının oluşturacağını söyledi.

Amano, UAEA’nın yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerini doğrulamaya ve gözlemlemeye devam ettiklerini söyledi.

Amano, İran’ın nükleer çalışmalarını KOEP kapsamında sürdürdüğünü ifade ederek, "Birçok kez söylediğim gibi İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi esastır." görüşünü paylaştı.

- Kuzey Kore’nin nükleer programı

Kuzey Kore’nin nükleer programına dikkati çeken Amano, ilgili ülkeler arasında siyasi bir anlaşmaya varılması durumunda temel bir doğrulama rolü oynamaya hazır olduklarını yineledi.

Amano, ajansın, Kuzey Kore’nin nükleer programını doğrulayabilecek tek uluslararası kuruluş olduğunu belirtti.

- Ajansın güvenilirliğine vurgu

UAEA'nın güvenilirliğinin en önemli değerleri olduğunun altını çizen Amano, "Güvenlik önlemlerinin tarafsız, bağımsız ve nesnel bir şekilde hayata geçirilmesi bu güvenilirliği korumak için esastır. Güvenilirliğimiz sorgulanmaya başlanırsa ve özellikle Ajans üzerinde nükleer doğrulama konusunda yönlendirme veya baskı yapma girişimleri yapılırsa bu son derece zararlı ve ters tepkiye yol açar." değerlendirmesinde bulundu.