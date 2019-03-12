Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Cezayirliler kutlamak için sokaklara döküldü

Yerel televizyon kanallarının, başkent Cezayir'den yayınladığı görüntülerde, sınırlı sayıda Cezayirlinin Maurice Audin Meydanı'nda kutlama yaptığı görüldü. Kutlamalara katılanlardan, Dzair News kanalına konuşan Cezayir vatandaşları, yönetim şeklinin tamamen değiştirilmesini istediklerini, bugün ilan edildiği şekilde "yüzeysel düzenlemeler" istemediklerini belirtti.

"HİÇBİRİNİ İSTEMİYORUZ"



Gelişmeleri yorumlayanların bir kısmı, "Tümünün değişmesi gerek. Hiçbirini istemiyoruz; ne Bedevi'yi ne Lamamra'yı" ifadelerini kullandı. Başkentin yanı sıra sahil kentlerinden Cicel'de ve ülkenin üçüncü büyük kenti Kosantin'de de halk, Buteflika'nın adaylığının düşürülmesinden duydukları sevinci, sokaklara çıkarak gösterdi.

Öte yandan aktivistler sosyal medyada gelişmelere dair yaptıkları paylaşımlarda, "bunun birinci aşama olduğunu, devam edilmesi gerektiğini" ifade etti. Rejimin yeniden geri gelmesi uyarısında bulunan aktivistler, sistemin tamamen değiştirilmesi olarak özetlenen tüm istekler yerine getirilinceye dek, gösterilerin sürmesi çağrısında bulundu.