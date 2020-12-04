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Ajax, Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini uzattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 16:56 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini yeniledi.

Ajax, Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini uzattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini yeniledi.

Ajax Kulübü, 28 yaşındaki Tagliafico'nun 2022'de bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkesinin Independiente takımından 2018'de Ajax'a transfer olan Tagliafico'nun ismi, son zamanlarda sergilediği başarılı performansın ardından transfer söylentilerine karışmıştı.

Arjantinli milli futbolcu Tagliafico, şu ana kadar Ajax'ta 111 resmi maça çıktı ve 12 gol kaydetti.

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