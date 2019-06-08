Ajda Pekan: “Özel hayatıma girmeyin”

Bodrum konseri sonrası havaalanında gazetecilere yakalanan Ajda Pekkan sevgilisi ile ilgili sorulara “Özel hayatım konuşmak istemiyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da konser veren Ajda Pekkan İstanbul’a giderken Milas - Bodrum Havalimanında gazetecilerle karşılaştı. Vip Bodrum transfer ile Havalanına gelen Pekkan gazetecileri karşısında görünce selam vermeyi ihmal etmedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pekkan “Çok güzel bir geceydi. Herkes çok eğlendi. Şimdi İstanbul’a gidiyorum. Oradan Kıbrıs’a geçeceğim. Konser maratonu devam ediyor’’ dedi.

Gazetecilerin, ‘’Sevgiliniz Bülent beyi konser alanında göremedik. İlişkiniz nasıl gidiyor? Ne zaman sizi yan yana göreceğiz?’’ sorusuna Süperstar Ajda Pekkan, ‘’Arkadaşlar özel hayata girmeyelim. Bunlar özel konular. Herkese iyi bayramlar diliyorum’’ diyerek alana giriş yaptı.



