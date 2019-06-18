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Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19.

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde süper star Ajda Pekkan, konser verdi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pekkan, hayranlarına güzel bir gece yaşattı.
Alanya Belediyesince düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin son günü eğlenceleri, DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konser etkinliğinde 1,5 saat mikser başında kalan Sarıtaş, birbirinden hareketli parçalarla Alanyalıları coşturdu. DJ performansının ardından sahneye Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Ajda Pekkan çıktı. Gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çeken Pekkan, konserine ’Heves’ şarkısıyla başladı. Dansçı kızların sahnede eşlik ettiği Pekkan’ın keyifli olduğu görüldü. Şarkılarını seslendirirken bol bol dans da eden Ajda Pekkan, gençlere taş çıkarttı. Şarkı arasında sahneye gelerek Pekkan’a üzerine resminin işlendiği su kabağıyla çiçek veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 82 numaralı Alanyaspor forması hediye etti.

Alanya’nın kraliçesi Pekkan oldu
Başkan Yücel, “Süper starımızla da buradan vilayet olma arzumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum” dedi.
Alanya Belediyesi İpek Kozası Atölyeleri’nde hazırlanan kozadan yapılma taç da Başkan Yücel’in eşi Yıldız Yücel tarafından süper star Ajda Pekkan’a takdim edildi. Yıldız Yücel, “Alanyamızın artık süper star bir kraliçesi var” diye konuştu.
Pekkan da kendisine sunulan hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Yücel ve eşi Yıldız Yücel’e teşekkür etti.
Temposunu düşürmeden konserini sürdüren Pekkan, sevilen şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Pekkan, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu

Ajda Pekkan, Alanya’da hayranlarını coşturdu
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