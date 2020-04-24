Ajda Pekkan'dan karantina günlerinde spor paylaşımı

74 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri spor yaparak değerlendiriyor.

Sağlıklı beslenen ve sürekli diyet yapan Pekkan, sosyal medya hesabından ise o anların görüntüsünü paylaştı.

Evinin bahçesinde spor yapan Pekkan'ın fit vücudu, herkes tarafından oldukça dikkat çekti.

"SPORUNUZU İHMAL ETMEYİN"

Disiplinli bir hayat sürdüren Süperstar, paylaşımına, "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın" notunu ekledi.



Paylaşım ise kısa sürede, binlerce kişi tarafından beğeni topladı.



