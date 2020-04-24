MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ajda Pekkan'dan karantina günlerinde spor paylaşımı

Ajda Pekkan'dan karantina günlerinde spor paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 20:55 | Son Güncelleme

74 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, evde geçirdiği günleri spor yaparak değerlendiriyor. Süperstar evinin bahçesinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ajda Pekkan'dan karantina günlerinde spor paylaşımı

74 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri spor yaparak değerlendiriyor.

Sağlıklı beslenen ve sürekli diyet yapan Pekkan, sosyal medya hesabından ise o anların görüntüsünü paylaştı.

ajda1

Evinin bahçesinde spor yapan Pekkan'ın fit vücudu, herkes tarafından oldukça dikkat çekti.

ajda2

"SPORUNUZU İHMAL ETMEYİN"

Disiplinli bir hayat sürdüren Süperstar, paylaşımına, "Sağlıklı yaşam için sporunuzu ihmal etmeyin. Güzel günler yakın" notunu ekledi.

ajda4
Paylaşım ise kısa sürede, binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İşte Aşk 101 oyuncularıİşte Aşk 101 oyuncuları
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ajda pekkan, karantina, ajda pekkan instagram,

En Çok Okunan Haberler

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Hastanede korkunç olay! Koronavirüs şüphelisi hasta intihar etti

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Trump'ın açıklamasına sert tepki

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

Canlı yayında bir anda çırılçıplak belirince...

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

18 yıl önceki cinayeti koronavirüs ortaya çıkardı

Trump 'büyük felaket' dedi

Trump 'büyük felaket' dedi

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acil Arama filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Acil Arama ne zaman çekildi?

Ünlü yıldız başrolde! Ekran başına kilitleyecek!

Burak Akkul koronavirüs süresince neler yaşadığını anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Koronavirüsü yendi zor süreci anlattı: Suyun tadını bile alamıyordum

Aşk 101 Netflix’te başladı! İşte Aşk 101 oyuncuları, karakterleri ve dizinin konusu

İşte Aşk 101 oyuncuları

Karantina Can Yaman'a yaradı! İspanyolca mesaj

Karantina yaradı! İspanyolca mesaj

Yasmin Erbil o mesajları ifşa etti

En sonunda o mesajları ifşa etti!

Demet Akalın'dan Donald Trump'a tepki gösterdi

Trump'ın olay önerisine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.