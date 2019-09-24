HABER

Ajda Pekkan Denizli’yi salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2019 01:24 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Denizli’de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Açık Hava sahneside konser veren Ajda Pekkan, genç şarkıcılara taş çıkarttı.

Ajda Pekkan Denizli’yi salladı

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Denizli’de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Açık Hava sahneside konser veren Ajda Pekkan, genç şarkıcılara taş çıkarttı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran yüzlerce kişi, usta sanatçının şarkıları ile coştu. Konseri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu eşleri ile birlikte izledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ajda Pekkan, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Pekkan, zaman zaman seyirciler ile düet yaptı. Usta sanatçıya, sahnede dansçılar da eşlik etti.
Ajda Pekkan, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

Ajda Pekkan Denizli’yi salladı

Ajda Pekkan Denizli’yi salladı

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Ece Gürsel ölen köpeğinin dövmesini yaptırdıEce Gürsel ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı
Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”Ahmet Kural: “Çok paranızın olması size yeni arkadaşlar yerine kaliteli düşmanlar kazandırabilir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir dergi 8 ünlü çıplak manken

Bir dergi 8 ünlü çıplak manken

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.