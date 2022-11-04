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Ajda Pekkan hakkında endişelendiren açıklama! Kalça kemiği kırılmıştı

04.11.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ajda Pekkan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Akay, "Ajda Pekkan’ı çok zorlu bir süreç bekliyor. Her gün düzenli yürüyüşlerini yapacak ve fizik tedavi süreci başlayacak. Doktoru, kaynamanın 3 ayı bulabileceğini ve en az 8 hafta sonra rahatça yürüyebileceğini söylemiş" dedi.

Ajda Pekkan hakkında endişelendiren açıklama! Kalça kemiği kırılmıştı

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ajda Pekkan’ın kalça kemiğinde çatlak olduğu haberlerinin doğru olmadığını, Süperstar'a kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve kalça protezi ameliyatı olduğunu iddia etti.

Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi; ameliyata alındı - Genel - İstanbul -

Akay, “Doktoru, kaynamanın 3 ayı bulabileceğini ve en az 8 hafta sonra rahatça yürüyebileceğini söylemiş. Ayrıca doktoru Ajda Hanım’ın en az 2 ay sahnelere çıkmaması gerektiğini de belirtmiş” ifadesini kullandı.

Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi; ameliyata alındı - Genel - İstanbul -

“AJDA PEKKAN’I ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR”

Ajda Pekkan’ın ameliyata girmeden önce çatlak denilmesini arzu ettiğini ifade eden Akay, “Değerli sanatçımız Ajda Pekkan, dün gece sabah saat 04:00’a doğru evinde tansiyonu düşünce, dengesini kaybedip kalçasının üstüne düşmüş. Yardımcıları menajerini arayarak yardım istemiş ve Ajda Hanım hemen hastaneye kaldırılmış. Kalça çatlağı olarak açıklansa da maalesef Ajda Pekkan’ın kalça eklemini oluşturan uyluk kemiğinin üst kısmı kırılmış.

Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi; ameliyata alındı - Genel - İstanbul -

İNSANLAR MERAK ETMESİN DİYE...

Kalça kırığı teşhisi konulan ve acil ameliyata alınmasına karar verilen Ajda Hanım, ameliyata girmeden önce insanlar çok fazla merak etmesin diye çatlak denilmesini arzu etmiş. Kireçlenme de olduğu için Pekkan, kalça protezi ameliyatı olmuş. 7 saat süren ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu da öğrendim Ajda Pekkan, ameliyattan 2 saat sonra yürüteçle yürütülmüş ama bu hemen iyileştiği anlamına gelmiyor.

Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi; ameliyata alındı - Genel - İstanbul -

ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Ameliyatı başarılı geçmiş fakat Ajda Pekkan’ı çok zorlu bir süreç bekliyor. Her gün düzenli yürüyüşlerini yapacak ve fizik tedavi süreci başlayacak. Doktoru, kaynamanın 3 ayı bulabileceğini ve en az 8 hafta sonra rahatça yürüyebileceğini söylemiş. Ayrıca doktoru Ajda Hanım’ın en az 2 ay sahnelere çıkmaması gerektiğini de belirtmiş" diye konuştu.

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Ajda Pekkan magazin

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