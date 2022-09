Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan son hali!

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan basında yer alan haberlerin ardındn 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. ünlü isim 53 yıl sonra sahnede şarkı söyledi. Peki, Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan kimdir, kaç yaşında? Semiramis Pekkan nereli ve kaç yaşında?

AJDA PEKKAN'IN KIZ KARDEŞİ SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan 30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Semiramis Pekkan, 1964 yapımı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmle oyunculuk serüvenine başladı.

Çok sayıda sinema filminde rol alan Semiramis Pekkan, bunun dışında 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalışmıştır.

Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü almıştır.

Semiramis Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktalamıştır.

SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ NERELİ VE YAŞINDA?

Semiramis Pekkan 74 yaşındadır. Semiramis Pekkan'ın toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır.

SEMİRAMİS PEKKAN SON HALİ

SEMİRAMİS PEKKAN'IN ALBÜMLERİ

Semiramis Pekkan'ın çıkardığı albümler:

1970: Semiramis (1970)

1972: Semiramis (1972)

1975: Semiramis (1975)

Semiramis Pekkan'ın çıkardığı 45'likler:

Bu Ne Biçim Hayat (Those Were The Days) / İçelim Kendimizden Geçelim (Columbia-1968)

Olmaz Bu İş Olamaz / Samanlık Seyran Olur (Columbia-1968)

Köy Düğünü / Tanrı Verdi Çalmadım Ki (Columbia-1968)

Ne Geçti Elime / Eski Sandal (Columbia-1969)

Ben Böyleyim / Bir Dost Ararım (Columbia-1969)

Vur Patlasın Çal Oynasın / Bile Bile (Odeon-1970)

Eskisi Gibi Değilim / Dert Ortağım (Odeon-1970)

Ararım Sorarım / Bir Gün Elime Düşersin (Odeon-1970)

Senden Vazgeçmem / Sen Ne Dersinde Olmaz (Odeon-1971)

Gülelim Sevelim / O Karanlık Gecelerde (Odeon-1971)

Bu Gece Kaçır Beni / Keyfine Bak (Odeon-1972)

Düşmanlarım Çatlasın / İndim Yarin Bahçesine (Odeon-1972)

Çöpçatan / Sevgilim Dermisin (Kervan-1973)

Sen Hayatsın Ben Ömür / Ya O Ya Ben (Kervan-1974)

Neydi Neydi Ne / Ne İsen (Kervan-1974)

Unuttu Unuttu / Bana Yalan Söylediler (Kervan-1974)

Doğum Günün Kutlu Olsun / İki Kere Ağlamışım (Kervan-1975)

İyiler Kötüye Düşer / O Var Ya (Kervan-1975)