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Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl? Menajeri açıkladı

02.11.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajda Pekkan ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Ajda Pekkan’ın menajeri Oğuz Arınmış, Süperstar'ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğine oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını duyurdu. Peki, Ajda Pekkan kimdir, kaç yaşında? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl?

Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan’ın sağlık durumu nasıl? Menajeri açıkladı

Ajda Pekkan’ın son dakika sağlık durumu ile ilgili açıklama menajeri Oğuz Arınmış tarafından yapıldı. 1946 doğumlu Süperstar'ın menajeri Arınmış açıklamasında, Pekkan’ın evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğine oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını bildirdi.

Arınmış, 'Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.' dedi.

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FOTOĞRAFINI KİMSE TANIYAMAMIŞTI

Bursa'da konser veren 76 yaşındaki Pekkan geceye şıklığı ve güzelliğiyle damga vurmuştu. Siyah bir elbiseyle sahneye çıkan ve geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Süperstar, konuklara keyifli saatler yaşatmıştı.
Geceye katılanlar arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı.
Avcı, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Pekkan'ın son görüntüsü olay oldu. Fotoğrafı görenler "Sedef'ten geç görünüyor", "Filtre sağ olsun" yorumları yaptı.

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