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Ajda Pekkan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı! "Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim"

22.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Törende müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Pekkan daha sonra yazılı bir açıklama yaparak mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Ajda Pekkan ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı! "Büyük bir gurur ve heyecan içindeyim"

Ajda Pekkan, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldü. Ödülünü Erdoğan'ın elinden alan Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim" dedi.

"SANAT HAYATIMIN EN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİDİR"

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"Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor" diyen Pekkan, "Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur” ifadelerini kullandı.

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Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ödülle daha iyi anladığını belirterek, “Sizlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.


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