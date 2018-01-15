MAGAZİN

Ajda Pekkan'ı hiç böyle görmediniz

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 11:25 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ajda Pekkan, Azerbaycan’ın Nargis adlı magazin dergisinin 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Haydar Aliyev Sarayı’ndaki konser sonrası ünlü şarkıcı Mugam Club’a gidip gönlünce eğlendi.

Ajda Pekkan'ı hiç böyle görmediniz

Ajda Pekkan, Nargis adlı magazin dergisinin Haydar Aliyev Sarayı’ndaki 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Dergi sahibi Ülviye Mahmudova’nın doğum gününün de kutladığı gecede Pekkan sevilen şarkılarıyla Azeri sosyetesini eğlendirdi.

Müziği Sevil Aliyeva’ya ait, sözlerini Fikret Koca’nın kaleme aldığı “Ana” şarkısını Azerice seslendiren Pekkan büyük alkış aldı. Konser sonrası Pekkan, konuklarla birlikte Bakü’deki Mugam Club’a gitti. Çalan şarkılarla coşan ünlü yıldız gönlünce dans etti. Pekkan’ın yanındakilere “Artık karar aldım, star kasıntısı olmayıp gördüğünüz gibi oynayıp coşacağım” dediği öğrenildi. Pekkan’ın bu hallerini Erol Köse, sosyal medya hesabında paylaştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ajda pekkan Azerbaycan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

İşinden sıkıldı, eskort oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladılar!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Kelly Rohrbach yoga öncesi üstsüz güneşlendi!

Kelly Rohrbach yoga öncesi üstsüz güneşlendi!

Mustafa'dan sürpriz hamle

Mustafa'dan sürpriz hamle

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Seda Sayan'dan Seren Serengil itirafı!

Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı!

Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı!

Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

Nuray Hafiftaş'ın sağlık durumu nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.