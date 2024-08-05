Ajet havayolu ile uçan yolcuların 'valiz' krizi! Havaalanında unutuldu

AJet Havayolu şirketinin gerçekleştirdiği uçuşta skandal bir olay yaşandı. Yolcu bagajlarının Sabiha Gökçen Havalimanında unutulduğu öğrenilince yolcular ve yetkilier arasında bagaj krizi yaşandı.

Yetkililer, bagajların Sabiha Gökçen Havalimanı’nda unutulduğunu ve uçağa yüklenmediğini belirtti. Bunun üzerine yolcular ile AJet yer hizmeti personeli arasında tartışma yaşandı.

Yetkililer, yolcuların valizlerini haftaya göndereceğini belirtti. Mağduriyet yaşayan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

"50 kişinin valizini Sabiha Gökçen havaalanında unutan AJet yine mağdur etme konusunda şaşırtmadı!"

"Ajetse normal. Bir binen bir daha binmesin lütfen"

"Yine ajet yine olay, şaşırmadık"

"Yolcu filan unutulmamış değil mi ? Onuda kontrol etsinler"