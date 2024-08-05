HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Ajet havayolu ile uçan yolcuların 'valiz' krizi! Havaalanında unutuldu

Ajet havayolu ile uçan yolcuların 'valiz' krizi! Havaalanında unutuldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 00:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AJet Havayolu şirketinin gerçekleştirdiği uçuşta skandal bir olay yaşandı. Yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen havaalanında unutan AJet, yolculara mağduriyet yaşattı. Mağdur olan yolcuların valizlerinin haftaya göndereceği iddia ediliyor.

Ajet havayolu ile uçan yolcuların 'valiz' krizi! Havaalanında unutuldu

AJet Havayolu şirketinin gerçekleştirdiği uçuşta skandal bir olay yaşandı. Yolcu bagajlarının Sabiha Gökçen Havalimanında unutulduğu öğrenilince yolcular ve yetkilier arasında bagaj krizi yaşandı.

Yetkililer, bagajların Sabiha Gökçen Havalimanı’nda unutulduğunu ve uçağa yüklenmediğini belirtti. Bunun üzerine yolcular ile AJet yer hizmeti personeli arasında tartışma yaşandı.

Yetkililer, yolcuların valizlerini haftaya göndereceğini belirtti. Mağduriyet yaşayan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

"50 kişinin valizini Sabiha Gökçen havaalanında unutan AJet yine mağdur etme konusunda şaşırtmadı!"

"Ajetse normal. Bir binen bir daha binmesin lütfen"

"Yine ajet yine olay, şaşırmadık"

"Yolcu filan unutulmamış değil mi ? Onuda kontrol etsinler"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
valiz havalimanı
En Çok Okunan Haberler
Rusya tüm dünyayı açık açık uyardı: Kıyamet saatine son iki dakika!

Rusya tüm dünyayı açık açık uyardı: Kıyamet saatine son iki dakika!

CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu

CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu

Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'

Cinsiyet testini geçememişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'Kazanamam o erkek'

Tatile gelen turist paylaştı: "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur"

Tatile gelen turist paylaştı: "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur"

Ve beklenen oldu! Sosyal medyadan duyurdu, görüntüler paylaşıldı

Ve beklenen oldu! Sosyal medyadan duyurdu, görüntüler paylaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.