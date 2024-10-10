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AJet uçağı GPS sorunu nedeniyle Van’a inemedi

10.10.2024 23:15
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İstanbul Sabiha Gökçen-Van seferini yapan AJet’e ait yolcu uçağı, Van hava sahası ve bölgede yaşanan Global Positioning System (GPS) sorunu nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

AJet uçağı GPS sorunu nedeniyle Van’a inemedi

Edinilen bilgiye göre, AJet’e ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Van seferini yapmak üzere saat 18.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalandı.

Uçak, Van Hava sahası üzerindeyken bölgede yaşanan GPS sorunu nedeniyle Van Havalimanı’na iniş yapamayarak havada tur atmak zorunda kaldı. Sorunun düzelmemesi üzerine uçak Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.

GPS NEDİR?

Global Positioning System (kısaca GPS veya Türkçe karşılığıyla Küresel Konumlama Sistemi), Amerikan hükümetine ait ve ABD Uzay Kuvvetleri’nce yönetilen uydu tabanlı radyo navigasyon sistemi, dünyadaki ve dünya yakınındaki GPS alıcılarına, en az dört GPS uydusunu görebilmeleri şartıyla coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan küresel uydu navigasyon sistemlerinden biri. Uydular bir tür radyo sinyali yayıyor ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum belirlenmesini gerçekleştiriyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van GPS
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