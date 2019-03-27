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Ajlan'ın otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Konak ilçesinde, İbrahim E.

Ajlan'ın otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde, İbrahim E. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ajlan Emir (26) için cenaze töreni düzenlendi. İkiçeşmelik Merkez Camii'nde, ikindide kılınan cenaze namazına, Emir'in akrabalarının yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı. Ajlan Emir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan aile üyeleri, olayın miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadığını, aile içi problemler yüzünden olduğunu söyledi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Ajlan'ın otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı (2)

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