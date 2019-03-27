Ajlan'ın otomobilinde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili 1 gözaltı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde, İbrahim E. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ajlan Emir (26) için cenaze töreni düzenlendi. İkiçeşmelik Merkez Camii'nde, ikindide kılınan cenaze namazına, Emir'in akrabalarının yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı. Ajlan Emir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan aile üyeleri, olayın miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle çıkmadığını, aile içi problemler yüzünden olduğunu söyledi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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