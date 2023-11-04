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AK Gençlik 81 ilde 'Saystop' diyerek sokakta

04.11.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gençlik Kolları, bugün saat 13.00’da Filistin atkıları, el dövizleri ve pankartlarla 81 ilde eş zamanlı olarak İsrail’in saldırılarına karşı “SayStop” yürüyüşü gerçekleştirdi.

AK Gençlik 81 ilde 'Saystop' diyerek sokakta

Geçtiğimiz cuma günü AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000’i aşkın genç, Filistin’de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma ve bu soykırıma destek olan herkese “SayStop” demek üzere, İsrail destekçisi Starbucks’ın Türkiye’deki tüm şubelerinde misafir oturma alanlarında eylem gerçekleştirmişti. AK Parti Gençlik Kolları bugünde 81 ilde “SayStop” yürüyüşü ile eylemlerine devam etti.

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“SayStop” yürüyüşünün ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları mensupları; Bu vatanın gençleri olarak hem kültürü hemde uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısısında olduklarını belirterek, Gazze’den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen göz yaşlarına seyirci kalamayan; mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Gençlik olarak #SayStop demeye devam edeceklerini belirttiler.

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