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AK Parti 1 büyükşehir ve 13 il adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 1'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 14 belediye başkan adayını daha kamuoyuyla paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1'i büyükşehir, 13'ü il olmak üzere 14 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 14 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva oldu. 13 ilin belediye başkan adaylarının isimleri ise şöyle:

"Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer, Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy, Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz, Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu, Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci, Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan, Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda da partisinin 14 büyükşehir, 26 il olmak üzere 40 adayını, AK Parti Grup Toplantısında ise 9 büyükşehir, 11 il olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıklamıştı.

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.

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