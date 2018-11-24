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AK Parti, 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak - İstanbul, Ankara ve İzmir adayları, açıklanacak 40 belediye başkan adayı arasında yer almayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacak.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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