AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

"KARŞILIKLI JESTLER OLABİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin MHP'ye jest yapacağı illeri de AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak il başkanları toplantısında, açıklanması bekleniyor. Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün liste mesaisi yapacaklarını ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetmişti.

Erdoğan, 'Karşılıklı jestler olabilir' ifadesini kullanmıştı.

İSTANBUL ADAYI 22 ARALIK'TA AÇIKLANABİLİR

Öte yandan, İstanbul adayına ilişkin açıklamanın ise 22 Aralık'ta yapılabileceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci olmuştu.

