HABER

"AK Parti 16 yılda 13 seçim kazandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "AK Parti 16 yılda yapılan 13 seçimin tamamını kazanmış bir siyasal partidir" - "Tanıtım ve medya başkanlarımızın dikkatli ve üretken, koordinasyon ve yüksek paylaşım içerisinde olmaları gerekiyor. 16 yılı bir hafıza gibi bilmesi, almanak gibi hafızasında tutması gerekenler tanıtım ve medya başkanlarıdır. Bütün bu siyasetin, siyasal iletişiminden tanıtım ve medya başkanları sorumludur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti 16 yılda yapılan 13 seçimin tamamını kazanmış bir siyasal partidir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya'da düzenlenen AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısında, il tanıtım ve medya başkanlarının temel stratejileri ve çalışmalarında nelere dikkat edeceklerine yönelik sunum gerçekleştirdi.

Ünal, bugüne kadar yapılan seçim kampanyalarını model olarak devam ettirmekle beraber, yanına destekleyici farklı modeller koymaları gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eski kampanyalar da 2-3 ay önce başlatılır, seçimin atmosferi belirlenir ve sonra bu psikoloji ve duygu bir siyasal iletişim diline dökülürdü. Bu da bir slogan haline getirilirdi. 2016 yılından sonra bir şeyi yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Artık seçimin psikolojisi, duygusu ve gündemi televizyon ve gazeteler üzerinden değil, sosyal medya üzerinden oluşuyor. Televizyon ve gazeteler anlık ve interaktif değil. Ama her birimizin elindeki cep telefonu anlık ve interaktif. Yani, şu anda birçok arkadaşımız sürekli sosyal ağlara girip çıkıyor. Gündeme bakıyoruz. Yani zihinlerimiz adeta o sosyal ağların içerisine girmiş durumda. Gündemi de belirleyen duygularımız ve psikolojimiz olduğu için kaçınılmaz olarak interaktif ve anlık sosyal ağlar artık gündemi belirliyor. O yüzden biz tanıtım ve medya başkanlarımızla yeni çalışmalar yapıyoruz."

- "AK Parti 13 seçim kazandı"

"AK Parti 16 yılda yapılan 13 seçimin tamamını kazanmış bir siyasal partidir." ifadesini kullanan Ünal, iktidardaki 16 yılın hatırlanması ve hatırlatılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Siyasetin bir hobi olmadığının altını çizen Ünal, "Tanıtım ve medya başkanlarımızın dikkatli ve üretken, koordinasyon ve yüksek paylaşım içerisinde olmaları gerekiyor. 16 yılı bir hafıza gibi bilmesi, almanak gibi hafızasında tutması gerekenler tanıtım ve medya başkanlarıdır. Bütün bu siyasetin, siyasal iletişiminden tanıtım ve medya başkanları sorumludur." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Gökçen Özdoğan Enç ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Akdeniz Bölgesi'ndeki ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanları katıldı.

PARTNERÖlmenin yasak olduğu ada SvalbardÖlmenin yasak olduğu ada Svalbard
Milletvekili Özkaya: OHAL Komisyonu 40 bin dosyayı karara bağladıMilletvekili Özkaya: OHAL Komisyonu 40 bin dosyayı karara bağladı
CHP'li Torun: Doğu ve Güneydoğu'da adaylık için partimize inanılmaz bir ilgi varCHP'li Torun: Doğu ve Güneydoğu'da adaylık için partimize inanılmaz bir ilgi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Antalya

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama

Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.