"AK Parti 16 yılda 13 seçim kazandı"

"Eski kampanyalar da 2-3 ay önce başlatılır, seçimin atmosferi belirlenir ve sonra bu psikoloji ve duygu bir siyasal iletişim diline dökülürdü. Bu da bir slogan haline getirilirdi. 2016 yılından sonra bir şeyi yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Artık seçimin psikolojisi, duygusu ve gündemi televizyon ve gazeteler üzerinden değil, sosyal medya üzerinden oluşuyor. Televizyon ve gazeteler anlık ve interaktif değil. Ama her birimizin elindeki cep telefonu anlık ve interaktif. Yani, şu anda birçok arkadaşımız sürekli sosyal ağlara girip çıkıyor. Gündeme bakıyoruz. Yani zihinlerimiz adeta o sosyal ağların içerisine girmiş durumda. Gündemi de belirleyen duygularımız ve psikolojimiz olduğu için kaçınılmaz olarak interaktif ve anlık sosyal ağlar artık gündemi belirliyor. O yüzden biz tanıtım ve medya başkanlarımızla yeni çalışmalar yapıyoruz."

Ünal, bugüne kadar yapılan seçim kampanyalarını model olarak devam ettirmekle beraber, yanına destekleyici farklı modeller koymaları gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Antalya'da düzenlenen AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısında, il tanıtım ve medya başkanlarının temel stratejileri ve çalışmalarında nelere dikkat edeceklerine yönelik sunum gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti 16 yılda yapılan 13 seçimin tamamını kazanmış bir siyasal partidir." dedi.

- "AK Parti 13 seçim kazandı"

"AK Parti 16 yılda yapılan 13 seçimin tamamını kazanmış bir siyasal partidir." ifadesini kullanan Ünal, iktidardaki 16 yılın hatırlanması ve hatırlatılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Siyasetin bir hobi olmadığının altını çizen Ünal, "Tanıtım ve medya başkanlarımızın dikkatli ve üretken, koordinasyon ve yüksek paylaşım içerisinde olmaları gerekiyor. 16 yılı bir hafıza gibi bilmesi, almanak gibi hafızasında tutması gerekenler tanıtım ve medya başkanlarıdır. Bütün bu siyasetin, siyasal iletişiminden tanıtım ve medya başkanları sorumludur." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Gökçen Özdoğan Enç ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Akdeniz Bölgesi'ndeki ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanları katıldı.

