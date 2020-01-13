AK Parti 19’uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtları başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19’uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının bugün itibariyle başladığını belirterek, "Siyaset Akademisi’nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da verecekleri ders ile 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 19’uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının bugün itibariyle başladığını kaydetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Hamza Dağ, “Siyaset Akademisi, teoriyi ve pratiği bir arada işleyerek, siyaset, sosyoloji, iletişim, ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda akademisyenler ve tecrübeli siyasetçilerimiz aracılığıyla, katılımcıların entelektüel seviyelerine katkıda bulunmayı, onların zihninde yeni ufuklar açabilmeyi ve bu alanlarda bir perspektif çizebilmeyi amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

2008 yılından bugüne kadar Siyaset Akademisi’nde 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ve bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcılarının bulunduğunu belirten Dağ, “Siyaset Akademisi, siyasi alanı genişletmeyi, toplumun siyasete ve siyasetçiye olan ön yargısını kırmayı, ilkeli bir siyaset anlayışını tüm topluma yaymayı kendine misyon edinmiştir” dedi.

Siyaset Akademisi’nin, Türk siyasetinde bir marka değeri olarak yerini aldığını vurgulayan Dağ, “Yaklaşık 75 bin katılımcı bu eğitimlere katılmış ve 30 bin katılımcı başarı sertifikası olmaya hak kazanmıştır. Çalışmalarını tamamladığımız ve 38 ilimizde gerçekleştireceğimiz 19’uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtları bugün itibariyle başlamıştır. Katılımcılar 13-27 Ocak tarihleri arasında, Siyaset Akademisi kursiyeri olabilmek için iki şekilde başvuru yapabileceklerdir. Birinci yol, www.siyasetakademisi.akparti.org.tr adresinden online başvuru, ikinci yol ise il başkanlıklarına elden başvuru şeklindedir. Siyaset Akademisi katılım ücreti 250 TL olarak belirlenmiştir. Gençlerden ve kadın katılımcılardan ise 100 TL katılım ücreti alınacaktır. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımız için kayıtlarımız ücretsizdir” açıklamasını yaptı.

Dağ, Siyaset Akademisi 19’uncu dönem içerisinde verilecek derslere ilişkin şu bilgileri verdi:

“4’ü online ve 16’sı yüz yüze olmak üzere 20 dersten oluşmaktadır. Yüz yüze dersler ‘Formal yoğunluklu dersler, tecrübe paylaşımı ve kişisel gelişim dersleri’ olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecektir. ‘Siyaset akademide başlar, Türkiye’nin geleceğinde yerini al’ mottosu ile vatandaşlarımızı davet ettiğimiz Siyaset Akademisi’nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da verecekleri ders ile 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saati online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır. Bu dönem ders programımıza diğer dönemlerden farklı olarak, ‘Avrupa’da yükselen milliyetçilik ve popülizm, islamofobia ve yabancı düşmanlığı’, ‘Suriye krizinde Türkiye’nin dış politikası ve göçmen sorunu’, ‘sosyal medya, siyaset ve toplum’, ‘profesyonel yönetim teknikleri’, ‘Stratejik iletişim ve kriz yönetimi’ derslerini ekledik. Bu dönem, diğer dönemlerden farklı olarak Türkiye genelinde dereceye giren katılımcılarımıza ödül olarak gezi programı hediye edilecektir.”

Dağ, Türkiye genelinde dereceye giren kursiyere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim edeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, Selahattin Demirtaş’ın “Devran” isimli kitabının okuma tiyatrosunu izlemek üzere bir araya gelmesine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Hamza Dağ, AK Parti karşıtlığı noktasında bazı çevrelerin değişik vesilelerle bir araya geldiklerini belirterek, “Siyaseti bu alana doğru dizayn etme ve böyle bir yol izleme tarzı söz konusu. Birlikte görüntü vermek, toplumu AK Parti karşıtlığında bir araya getirmek noktasındaki bir hareket olarak görüyorum. Biz 82 milyon vatandaşımıza nasıl hizmet ederiz noktasına bakıyoruz. Diğer siyasi elitlerin ise baktıkları tek nokta AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında, 2023 seçimlerine giderken bu karşıtlık üzerinden nasıl bir netice alabiliriz üzerinden bir tarz belirlemiş durumdalar” açıklamasını yaptı.

