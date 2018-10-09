AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasında, partilerinin tekamüle, değişerek gelişmeye inandığını ifade etti. AK Parti'nin 17 yıllık tarihinde bunun pek çok örneğinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, tek parti zihniyetinde çakılıp kalmakla övünenlerin, elbette ne demokraside ne ekonomide ne dış politikada gelinen yeri hazmedemeyeceklerini belirtti. "Bu parti (CHP), mevcut zihniyetiyle Türkiye'yi ileriye taşımayı değil geriye götürmeyi hedefliyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Milletimiz, bunların gericiliğini gördüğü için de kendilerini yüzde 25'lik bir dilime hapsetti, hatta son seçimde onun da altına düşürdü. 2019 mahalli seçimlerinde CHP'nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum. Hizmet adına, yatırım adına, proje adına hiçbir varlık ortaya koyamayan, sadece ülkemizin ortak değerlerinin istismarıyla siyasette tutunmaya çalışan bu partiye milletimiz hak ettiği dersi sandıkta verecektir. Yeter ki biz milletimizin beklentilerine, taleplerine umutlarına karşılık vermeye devam edebilelim. Yeter ki biz, milletimizin gönlündeki o müstesna yerimizi korumaya devam edelim, bu bizim için çok önemli.

Bunu başardığımızda, yıllarca dişe dokunur tek hizmet göremediği halde ısrarla CHP'nin arkasında duran belirli il ve ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın da yavaş yavaş tercihlerini değiştireceklerine inanıyorum. İstismar siyasetinin ömrü dolmuştur, dönem hizmet siyasetinin yükseliş dönemidir, dönem gönülleri fethetme dönemidir. Mahalle seçimlerdeki başarımızın anahtarı, işte bu yaklaşımı milletimize gerektiği gibi anlatabilmemize bağlıdır." - "Vicdan siyaseti" Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanlara, "Ömrünün 40 yılını bu mücadeleye adamış bir kardeşiniz, bir siyasetçi olarak önümüzdeki seçimlerde bu potansiyeli harekete geçirebileceğimizi ben, siz değerli kardeşlerimde görüyorum. Genel merkezimizden sandık müşahitlerimize kadar tüm kadrolarımızla buna inandığımızda ve gece gündüz çalıştığımızda neticeye ulaşabileceğimize gönülden inanıyorum." diye seslendi. "AK Parti siyasetinin sadece akıl, sadece proje, sadece hizmet değil aynı zamanda vicdan siyaseti" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir işin doğruluğunu yanlışlığını anlamanın en güzel yolu dönüp onu kendi vicdan terazimizde tartmaktır. Şayet vicdanlarımız kurumamışsa, nasır tutmamışsa oradan gelen cevap daima en doğru cevap olacaktır. Hukuk dediğiniz, kanun dediğiniz, adalet dediğiniz iş, işte vicdanlardaki bu ölçünün yazıya, sisteme, uygulamaya dökülmüş halidir." şeklinde konuştu.

Vicdana uymayan kanunun, atıl kalmaya mahkum olduğunu söyleyen Erdoğan, "Aynı şekilde vicdana uymayan bir tasarrufun da eninde sonunda dönüp sahibinin başına yıkılması kaçınılmazdır. AK Parti teşkilatlarında görev alan yönetici demek, vicdanıyla siyaset yapan kişi demektir. AK Parti hükümetlerinde görev alan bakan, bürokrat demek mevzuat yanında vicdanını da işine katan kişi demektir. AK Partili belediye başkanı demek, vicdanını aldığı her kararın attığı her adımın önünde tutan kişi demektir." değerlendirmesinde bulundu. - "Rahşan affında gördük, ondan önceki aflarda gördük, hepsinde gördük" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde bir takım tartışmalara, bir takım tekliflere şahit olduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Af meselesinden, çocuk istismarına geniş bir yelpazeye yayılan bu tartışma konularında AK Parti olarak bizim öncelikli ölçümüz maşeri vicdandır. Şu veya bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına, faydasına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş, bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. 'Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz...' Arkadaşlar, biz böyle düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Rahşan affında gördük, ondan önceki aflarda gördük, hepsinde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli, bu ölçüye göre biz talimatımızı başta Adalet Bakanımız olmak üzere kendilerine verdik, çalışmalarınızı yapın, yapılabilecek ki o da onu af olarak değerlendirmeyi kendimiz için zül addederiz, yapılabilecek bir şey varsa bunu en geniş anlamda siz de çalışmalarınızı yapın ve o çalışmalardan sonra bu konuda ne gibi bir adım atarız, buna bakalım.

Efendim 'cezeaevleri dolmuş...' Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz. O zaman adama sorarlar, 'bu cezaevlerini niye yaptınız?' Veya 'niye var.' Bunun bir caydırıcılığı var da onun için bunlar yapılıyor. Onun için bu konudaki çalışmamızı sağlam zemine oturtmak suretiyle adaleti tesis hukukla olur, anlık ayak üstü düzenlemelerle değil. Adaletin tesisi farklıdır, o hukuktur, yasal düzenleme de değildir. Hukuk, hakların sahibine iadesidir. Biz bunu korumaya mecburuz." Erdoğan, geçmişten beri böyle davranmamış olmaları halinde siyasi, ekonomik ve sosyal alanda ülkeye bugünkü itibarını kazandıran duruşları da gösteremeyeceklerini ifade etti. Bu tavrı sadece ülkedeki kimi odaklarla değil, aynı zamanda dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleriyle karşı karşıya gelme pahasına hayata geçirdiklerinin altını çizen Erdoğan, Filistin'de, Bosna'da, Kıbrıs'ta, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Körfez'de ve daha nice meselede tercihlerini hep erdemden, ahlaktan, vicdandan ve hukuktan yana bunun için kullandıklarına işaret etti.