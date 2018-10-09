Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki'nin sunumlarıyla devam etti.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ünal ve Özhaseki parti genel merkezinin çalışmalarına ilişkin partililere bilgi verdi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'nın grup çalışmalarına ilişkin bir konuşma yaptığı toplantıda, İçişleri Bakanı Soylu güvenlik, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise dış politikaya ilişkin bir sunum yaptı.

Yarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla devam edecek olan toplantı, genel istişare ve değerlendirme toplantısıyla tamamlanacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla bitecek.

