AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı takip eden basın mensuplarına ziyaret bulunarak, kendileriyle bir süre sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı izleyen çok sayıda gazeteci için otel önünde basın merkezi oluşturuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, istişare toplantısı kapsamında basına kapalı gerçekleştireceği sunum öncesi basın merkezini ziyaret ederek, basın mensupları ile bir süre sohbet etti.

