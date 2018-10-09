Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir ve hamdolsun ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur." dedi. Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumunu batırıp, zarara uğrattığı o dönemi, yaşayanların çok iyi bildiğini söyledi. Hastanelerde Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü döneminde ilaç bulunamadığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Sen bu milleti böyle batırdın. O kuyruklarda benim milletimin çektiği acıları, o kuyruklarda yaşayanlar çok iyi bilir. Bunlar şimdi ne yapıyor? Yurt dışı ziyaretlerini de ülkesini anlatmak için değil, kendi devletini eleştirmek, Türk demokrasisine kara çalmak, çok daha vahimi bölge için maalesef arzu edilmeyen iftiraları atmak için kullanıyorlar. İşte son Almanya seyahatinde, 5 yıl 10 aya mahkum olan sözde gazeteci vardı ya, Almanya'da şimdi oraya kaçtı, bir boşluğunu buldu oraya kaçtı, orada da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Haber de bize gelince, 'Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz kalkar onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısını yaparız.' diye haber gönderdik. Çünkü benim ülkemde 5 yıl 10 aya mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi siz bu ülkede barındırıyorsanız, bunun stratejik ortaklığa yakışan bir yanı yoktur."

Aynı durum Almanya'da olsa ve bu kişiler, Türkiye'ye kaçsa elinden tutup, teslim edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz, bugüne kadar stratejik ortaklarımıza hep bunu uyguladık. Ne kadar terörist varsa bizden bunu stratejik ortaklarımız istediği zaman, biz kendilerine teslim ettik. Ama biz maalesef ülkemize ihanet eden, darbe teşebbüsünde bulunanları bulundukları ülkelerden istiyoruz, bize elli dereden elli türlü su getiriyorlar. Bu tüm Batıda böyle. Artık biz anlatmaktan bıktık, onlar dinlemekten bıkmadılar, böyle bir durumla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. - "Ülkemizin ekonomik büyüklüğü onun söylediği rakamların kat be kat üzerinde" Kılıçdaroğlu'nun bazı sözleşme ve kimi ülkelerle ticaretin Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmesi çabalarına da laf attığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "IMF dayatmaları dışında bir ekonomi yönetimi usulü bilmeyen cahil ana muhalefetin, dünya ticaret sistemini kökten değiştirecek bu tür girişimler karşısındaki şaşkınlığını biz mazur görüyoruz. Eminim onlar da zamanla bu işin manasını kavrayacaklardır. Yine bu zat, kendince büyük sandığı birtakım rakamları zikrederek, Türkiye'nin borcunu çeviremeyeceğini ima etmeye çalışıyor. Her şeyden önce ülkemizin ekonomik büyüklüğü onun söylediği rakamların kat be kat üzerindedir, be hey cahil, önce bunu bir öğren. Kimden alıyorsun bu aklı? Kim veriyor sana bu aklı? Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir ve hamdolsun ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur."

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi "faiz, enflasyon, kur" şer üçgenine sıkıştırmaya çalışanların oyunlarını bozmakla meşgul olduklarına dikkati çekerek, "Bu zatın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili yalanlarını defalarca ortaya koymuş olmamıza rağmen hala aynı imalarla konuşuyor olmasını ise ancak yüzsüzlüğü ile izah edebiliyorum. Utanmadan kalkmış benim yüzümün kızarıp, kızarmayacağından bahsediyor. Bizim yüzümüz edebimizden kızarır, edepsizliğimden değil sizin gibi." diye konuştu. Gelen bütün misafirlerin hayran kaldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını dinlemekten bıktıklarını anlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Külliye hizmete girdiğinde ayak basmayacağını söylediğini ancak daha sonra gelmek zorunda kaldığını ve gerçekleri kendi gözüyle gördüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu'nun "altın klozetler"den bahsettiğini, bunun doğru olmadığını medyanın gösterdiğini hatırlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun aynı şekilde dünyada başarı örneği olarak gösterilen kamu-özel iş birliği projelerini de karaladığını ifade etti.

- "Her şey cebinizdeki parayla yapılmaz" Yaptıkları birçok yatırımların kamu-özel ortaklığı olduğunu dile getiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bunları bilmediğini vurguladı. Başkan Erdoğan, üçüncü havalimanı ve köprüyü de kamu-özel ortaklığıyla yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: "Bunları öğren bunlar nasıl yapılıyor. Her şey cebinizdeki parayla yapılmaz, aslolan kaynakları çeşitlendirebiliyor musun bay Kemal? Anlamazsın sen bu işten, SSK'yı da öyle batırdın zaten. Bunları biz kaynakları çeşitlendirerek hamdolsun yaptık ve hala da yapmaya devam ediyoruz ve daha çok şeyler yapılacak Allah'ın izniyle. Türkiye'nin bu kadar kısa sürece bu kadar büyük yatırımları hayata geçirebilmesini bu modele borçlu olduğunu hala anlamayan birine izahat vermeyi söz israfı olarak görüyorum." G20 toplantısında dünya ülkelerinin kamu-özel ortaklığını Türkiye'nin nasıl başardığını öğrenmek istediklerine dikkati çeken Erdoğan, bu yatırımların nasıl yapıldığıyla ilgili tüm katılımcılara brifing verdiklerini bildirdi. Bunun dünyada sürekli yayıldığını ve örnek olarak gösterilen ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanının da iş dünyasından, Kılıçdaroğlu'na bu modeli izah etmesini istemesini söyledi.