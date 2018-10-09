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AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 03:50 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde “Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket” temasıyla 3 gün sürecek toplantı için katılımcılar otele gelmeye başladı

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki otele katılımcılar gelmeye başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e öğleden sonra giriş yaptı.

"Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet Önce Memleket" temasıyla düzenlenen toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında, otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantıyı takip edecek çok sayıda gazeteci için de otel önünde basın merkezi oluşturuldu.

Akredite olan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabahki açılış ve pazar günkü kapanış konuşmaları, basına açık olacak.

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak. Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında genel merkez ve TBMM Grup çalışmalarına ilişkin Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Mehmet Özhaseki ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı bilgi verecek. Bu sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenlik ve dış politika sunumu yapacaklar. Toplantının son gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek.

- Kızılcahamam'da hazırlıklar

AK Parti'nin istişare ve değerlendirme toplantılarının eski merkezi olan Kızılcahamam'da 5 yıl sonra yapılacak ilk toplantı için şehir merkezi ve ana yollar Erdoğan’ın posterleri ve AK Parti bayraklarıyla süslendi. "Şehrine hoşgeldin Başkan" ve "Beş yıl geçti aradan, beş asır gibi geldi, bayramın olsun Kızılcahamam Başkan geldi" ifadelerinin yer aldığı pankartlar asıldı.

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AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam

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