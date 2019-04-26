AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

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Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak. Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Yerel Yönetimler", AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumları olacak.

Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantıyı takip edecek gazeteciler için otel önünde basın merkezi oluşturuldu. Akredite olan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabahki açılış ve pazar günkü kapanış konuşmaları basına açık olacak.

Toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e giriş yapıyor.

İlk günün ikinci bölümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum yapılacak.

Toplantının son gününde ise yine basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek. Genel istişare ve değerlendirmenin ardından Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak.

Bu arada toplantı için şehir merkezi ve ana yollar AK Parti bayraklarıyla süslendi, "Kızılcahamam gençliği seninle", "Sayın Cumhurbaşkanımız Şehitler ve Kahramanlar Diyarına Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

