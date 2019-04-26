HABER

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 gün sürecek toplantı için katılımcılar otele gelmeye başladı

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Kızılcahamam ilçesindeki otele katılımcılar gelmeye başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e giriş yapıyor.

Toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor.

Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantıyı takip edecek gazeteciler için otel önünde basın merkezi oluşturuldu. Akredite olan gazetecilerin izleyebileceği kampta, Erdoğan'ın yarın sabahki açılış ve pazar günkü kapanış konuşmaları basına açık olacak.

Basına kapalı bölümlerde ise çeşitli sunumlar yapılacak. Bu doğrultuda ilk gün açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Yerel Yönetimler", AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumları olacak.

İlk günün ikinci bölümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum yapılacak.

Toplantının son gününde ise yine basına kapalı olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu gerçekleştirecek. Genel istişare ve değerlendirmenin ardından Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla kamp sona erecek.

Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılacak.

Bu arada toplantı için şehir merkezi ve ana yollar AK Parti bayraklarıyla süslendi, "Kızılcahamam gençliği seninle", "Sayın Cumhurbaşkanımız Şehitler ve Kahramanlar Diyarına Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyorCHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
Bakan Soylu'dan suç duyurusu açıklaması: Şeref beratıBakan Soylu'dan suç duyurusu açıklaması: Şeref beratı
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Diğer Haberler
CHP suç duyurusunda bulunmuştu! Bakan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu'dan suç duyurusu açıklaması: Şeref beratı

İYİ Parti'li Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Dervişoğlu: Seçimin iptalini gerektirecek bir şey yok

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Saadet Partisi'ne yeni genel merkez binası bulundu

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

Levent Gök: Torunlarımın büyüdüğünü göremeyeceğimi düşündüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.