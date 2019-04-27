Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor." dedi. Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Kanunu'ndan doğan itiraz ve düzeltme hakların, bundan önceki seçimlerde de tüm partiler tarafından sonuna kadar kullanıldığını hatırlatarak, "CHP diğer birçok konuda olduğu gibi demokratik hakların kullanılmasında da daima sınıfta kalmıştır. CHP'liler itiraz sürecini hukuki bir mesele olmaktan çıkartarak, seçimlere gölge düşürmeye, milletin kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor. Oysa 16 Nisan halk oylamasının ardından CHP Genel Başkanı ve CHP yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar arşivlerimizde duruyor. Neler konuştuklarını gayet iyi biliyoruz." diye konuştu. AK Parti'nin sergilediği olgunluk ve milli iradeye saygının CHP tarafından gösterilmediğine işaret eden Erdoğan, "Öyle ki CHP Genel Başkanı, halk oylamasının sonuçlarını tanımadığını ve hiçbir zaman da tanımayacağını söyleyecek kadar ileri gidebilmiştir." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

- "Ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu" Hiçbir hukuki dayanağı olamadığı halde halk oylamasını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine başvurulduğunu anımsatan Erdoğan şunları kaydetti: "Her konuda Anayasa Mahkemesi onlar için en önemli müracaat kapısıdır. Hızlarını alamayıp milli iradenin şekillendiği zemin olan seçim sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar götürmüşlerdir. Tabii CHP'nin bu hukuk tanımazlığı hem Anayasa Mahkememizde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde karşılık bulamamıştır. Aynı CHP'nin, bugün Seçim Kanunu'muzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. İstanbul'da verdiğimiz mücadele sayesinde 15 bine yakın oyu gasbedilmekten kurtarmamız dahi itirazlarımızın ne kadar haklı ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir. Düşünün 30 bin fark diyorlardı, bu düşe düşe 13 bin küsüre kadar düştü. Daha da düşecek. Şu anda son yaptığımız itirazlarla, son verilerle düşmeye devam ediyor. Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu.. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Kamu yöneticiliği, bu vasfı taşıyanların memur sıfatıyla orada olması gerekirken, kamu yöneticisi olmadığı halde birçok bankalardaki adeta işçi statüsünde diyebileceğimiz kişilerin sandıklara memur gibi sokuşturulması yenilir yutulur, bugüne kadar uygulanmış bir şey değildir. İş Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası, FİBA gibi bu bankaların yüzlerce, binlerce mensubu buralarda memur statüsüyle görev almıştır. "

- "Partimize verilen oyların takibini elbette yapacağız" Erdoğan, İş Bankası'ndan dün yapılan açıklamayı anımsatarak, "Biz zaten sizin bilginiz dahilindedir diye bir iddianın içinde değiliz ama sizin görevlilerinizi buralarda görev aldığını ifade ediyoruz. Sandığın itibarını zedelemeden, demokrasimize gölge düşürmeden, kurumlarımızı yıpratmadan, milli iradenin en doğru biçimde tecelli etmesi için partimize verilen oyların takibini elbette yapacağız." dedi. Birçok başka gerekçeler olduğunu bunların üzerinde durmayacağını ifade eden Erdoğan, daha çok yerel yönetimlerden sorumlu seçim işleri başkanı ile yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının sunumlarında bu konular üzerinde durabileceğini, katılımcıların da sorular yöneltebileceğini söyledi. Bugün bu toplantıyla beraber büyükşehir belediye başkanlarıyla birebir görüşmeler yapmak istediğini bildiren Erdoğan, "Ki bir yapılanma var, 'bu yapılanmanın üzerine giderken, neler yapacağız, ne gibi adımlar atacağız ve önümüzdeki süreci başta büyükşehirler olmak üzere nasıl değerlendireceğiz' bunu konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "'Şeriatın kestiği parmak acımaz' diyerek, içimize sinse de sinmese de Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karara uyacağız. Ancak şimdi şöyle bir şey konuşuluyor; 'AK Parti aslında umudunu kesti'. Arkadaşlar, buradan şunu çok açık net söylüyorum; son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir normal yargı mücadelesi olmaktan aslında seçim hukukuna yönelik bir mücadeledir. Bunu da sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Zira öyle bir şey burada var ki milletimiz diyor ki; 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.' Daha ilk andan itibaren belediye başkan vekillerinin odalarındaki kilitlerinin göbeğini sökecek kadar bir hırsı... Yav zaten kazandıysan buralara size teslim edilecek. Dur bakalım, daha Mecliste yapılacak olan seçimler var. Ne oldu? Mecliste seçimler yapıldı. Meclisteki seçimlerde İstanbul'da tüm belediye başkan vekilliklerini bizim arkadaşlarımız kazandı. Bunun yanında tüm komisyonları bizim arkadaşlarımız kazandı.