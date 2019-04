AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Bu muhasebeyi yaparken asıl gündemlerinden kopmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Önemli olan Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar her alanda gerçekten kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde sapa sağlam durmak, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, milletin beklentilerine cevap verebilmek için önce bunu başarmaları gerektiğini ifade etti.

- "Hareketimizin mayasında ahde vefa vardır"

Değişimin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Erdoğan, her anlamda ihtiyaç duyulan değişimleri adım adım gerçekleştireceklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii bu adımları birileri istediği için değil, kendi ihtiyaçlarımıza göre atacağız. Değişim demek her şeyi toptan tepe taklak etmek anlamına asla gelmez. Bizim hareketimizin mayasında ahde vefa vardır. Bu dava için verilen her emek önemlidir, değerlidir. Hiçbir emeği hiçbir birikimi hiçbir potansiyeli heba etmeyeceğiz. Aynı zamanda yeni değerlerle yeni kadrolarla yeni hedeflerle saflarımızı genişletip, güçlendireceğiz.

Şairin dediği gibi 'Çınarız bizleri sel götüremez/Biz dağız esmeyle yel bitiremez/Yedi düvel bize güç yetiremez/Allah fille değil, ebabilledir.' Biz kendini bugün adına 'Türkiye' dediğimiz binlerce yıllık hak davasına vakfetmiş neferleriz. Bunun için de karşımıza çıkan meşakkatleri dervişane bir anlayışla göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini biliriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna iman ederiz. Daha kötüsüne maruz kalmadığımız için dua eder, mücadeleyi asla elden bırakmayız. Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız. biz siyasette hiçbir zaman sosyal mühendislik oyunlarından vesayet güçlerinin veya dışarının desteğinden medet ummamış, sadece Allah'ın yardımına ve milletin desteğine güvenmiş bir hareketiz. Milletimizle aramızdaki gönül bağının derinliğini anlamayanlar küçük kazanımlardan büyük sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Halbuki biz sırtımızı sadece Allah'a ve milletimize yaslamış bir kadro olarak sürekli kendimizi yenileyerek yolumuza devam ettik, devam edeceğiz. Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.' Rabbim her birimize son nefesimize kadar bu kutlu yolda yürümeyi nasip etsin."