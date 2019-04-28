AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El ele verelim, güçlü kadrolar kuralım ki yarın başka başka sıkıntılarla karşı karşıya kalmayalım. Yaptığımız her hizmetin, kazandığımız her gönlün, hayata geçirdiğimiz her projenin büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda atılmış değerli bir adım, bu kutlu mücadeleye verilmiş önemli bir katkı olduğunu unutmayınız." dedi.
Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasında, "Hiçbir dünyevi çıkar veya kazanç, ömrünü Hak ve halk yolunda çalışarak geçirmenin karşılığı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsımdan en küçük belde belediye başkanına kadar bu salonda bulunan her bir arkadaşımın yegane gayesi Hakk'a ve halka hizmettir. Öyle olmak zorundadır. Bu hasbi hizmet anlayışına sarıldığımız sürece hiç merak etmeyin, milletimiz de bize sahip çıkacaktır." diye konuştu.
"İşi başka taraflara götürmeye kalkarsak, kendimizi tıpkı bizden önceki nice partiler, kadrolar gibi tarihin tozlu rafları arasında buluruz." uyarısında bulunan Erdoğan, AK Parti'nin belediyelerde çeyrek asırdır, merkezi yönetimde 17 yıldır üstlendiği hizmet sorumluluğunu gelecek çeyrek, yarım asırda da kararlı bir şekilde devam ettireceğini söyledi.
- "Geceli gündüzlü bir çalışma içerisine gireceğinize inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeter ki bizler üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilelim, gerisini milletimiz kendiliğinden zaten halleder. İnşallah ramazandan sonra hem bu ziyaretleri yaparken, bir diğer taraftan da inşallah aynen burada yaptığımız toplantının bir benzerini de önce teşkilatımızla, bir diğer toplantıyı kadın kollarımızla, bir diğer toplantıyı da gençlik kollarımızla bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreç, kendi içimizde hem bir eğitim, sınama, bununla birlikte geleceğe hazırlanma süreci olacaktır. Böylece bir istişare ve değerlendirme toplantımızın daha sonuna geldik. Buradan dağıldığımız andan itibaren dünden beri üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız, bilgilendirildiğimiz hususlarda geceli gündüzlü bir çalışma içerisine gireceğinize inanıyorum. Mazbatalarınızı almanızın üzerinden ortalama 3 hafta geçmiş olmalı. Yeni göreve gelen bir arkadaşımız için dahi bu süre, belediyeyi tanıma, ekibini kurma bakımından yeterlidir. Ekiplerin kurulmasında muhakkak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımdan gerekli destekleri, tecrübesinden istifade etmenizde çok büyük faydalar olacağına inanıyorum."
Yüklenilen yükün hafif olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Dolayısıyla el ele verelim, güçlü kadrolar kuralım ki yarın başka başka sıkıntılarla karşı karşıya kalmayalım. Yaptığımız her hizmetin, kazandığımız her gönlün, hayata geçirdiğimiz her projenin büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda atılmış değerli bir adım bu kutlu mücadeleye verilmiş önemli bir katkı olduğunu unutmayınız. Ben sizlere güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Ramazan-ı Şerif'i tebrik eden Erdoğan, bu ayın İslam alemi, Türkiye ve millet için hayırlara, aydınlık yarınlara vesile olmasını diledi.
- Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından en çok oy alan ilk 5 sıradaki büyükşehir, il, büyükşehir ilçe belediyesi, ilçe belediyesi ve belde belediye başkanlarına ödül verdi.
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan baston hediye etti.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.
(Bitti)