AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El ele verelim, güçlü kadrolar kuralım ki yarın başka başka sıkıntılarla karşı karşıya kalmayalım. Yaptığımız her hizmetin, kazandığımız her gönlün, hayata geçirdiğimiz her projenin büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda atılmış değerli bir adım, bu kutlu mücadeleye verilmiş önemli bir katkı olduğunu unutmayınız." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasında, "Hiçbir dünyevi çıkar veya kazanç, ömrünü Hak ve halk yolunda çalışarak geçirmenin karşılığı olamaz. Cumhurbaşkanı olarak şahsımdan en küçük belde belediye başkanına kadar bu salonda bulunan her bir arkadaşımın yegane gayesi Hakk'a ve halka hizmettir. Öyle olmak zorundadır. Bu hasbi hizmet anlayışına sarıldığımız sürece hiç merak etmeyin, milletimiz de bize sahip çıkacaktır." diye konuştu.

"İşi başka taraflara götürmeye kalkarsak, kendimizi tıpkı bizden önceki nice partiler, kadrolar gibi tarihin tozlu rafları arasında buluruz." uyarısında bulunan Erdoğan, AK Parti'nin belediyelerde çeyrek asırdır, merkezi yönetimde 17 yıldır üstlendiği hizmet sorumluluğunu gelecek çeyrek, yarım asırda da kararlı bir şekilde devam ettireceğini söyledi.