AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti'nin kapısının büyük medeniyet davasının heyecanını paylaşan herkese sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her AK Parti'linin önünde de görev alma, sorumluluk üstlenme, partisine, ülkesine ve davasına hizmet etme konusunda tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Birlik, beraberliğimiz kardeşliğimiz, en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez." ifadelerini kullandı.

"Partimize yönelik saldırıların sebebi şahsım veya tek tek şahıslarımızın değil, temsil ettiğimiz davanın en büyük tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe ne dışarıdan ne içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz. Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz. Biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız."

AK Parti'nin kurulduğu günden ve iktidara geldiği 2002'nin Kasım ayından bu yana her alanda Türkiye'yi geliştirmenin, kalkındırmanın, ileriye götürmenin çabası içerisinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, sosyal güvenlikten çevreye kadar her alanda tarihi reformları hayata geçirdik. Her fırsatta bilhassa da şehirlerimizi ziyaretlerimde bu hizmetleri özetle de olsa teker teker anlatmaya özen gösteriyorum. Bizim en büyük referansımız 17 yılda ülkemize kazandığımız hizmetler ve yatırımlardır. Ülkemizin 81 vilayetinin her birinin altyapı ve üst yapısını adeta yeni baştan inşa ederken demokrasi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirdik."