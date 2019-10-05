Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bor cevherinin ileri teknoloji ile işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Balıkesir'e temelini atacağımız fabrika ile özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz." dedi. Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Erdoğan, enerji konusunda son dönemde tarihi önemde atılımlar içinde olduklarını belirtti. Erdoğan, hükümete geldiklerinde doğal gazı tüm şehirlere ulaştırma sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bu sözümüzü tuttuk ve 2018 yılı sonu itibarıyla 81 şehrimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Bu güvenli ve çevreye saygılı enerji kaynağının ilçe ve belde merkezlerine yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bugüne kadar 517 yerleşim merkezini doğal gaza kavuşturduk. Yıl sonu hedefimiz bu sayıyı 550 yerleşim merkezine çıkarmaktır." diye konuştu.

Yerli kaynaklardan elektrik üretim oranının yüze 65 seviyesine çıktığını belirten Erdoğan, "Böylece yılda 1,5 milyar doları yurt dışına ödemekten kurtulduk. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı da yüzde 48,5 düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu yıl rüzgar enerjisinde önemli bir yarışma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, 4 bölgede belirledikleri bin megavatlık kapasite için yerli ve yabancı pek çok enerji şirketinin başvuruda bulunduğunu vurguladı. Böylece Türkiye'ye önemli bir enerji yatırımı kazandırdıklarını kaydeden Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yeni yarışmalar için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. - Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Fatih sondaj gemisi yürüttüğü çalışmalarda 4 bin metrenin altına indi. Biraz daha inmesi gerekiyor, bu da olacak. Bu yıl envanterimize eklediğimiz Yavuz sondaj gemisini de Karpaz'daki görevinin ardından Güzelyurt-1 kuyusuna uğurladık. MTA Oruç Reis gemisi, Antalya açıklarında yaptığı sismik faaliyetlerin yüzde 30'luk kısmını tamamladı." diye konuştu.

Erdoğan, karada da petrol ve doğal gaz çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz artık bizim bu sismik araştırmada 2 gemimiz var. 2 tane de sondaj gemimiz var. Bu sondaja belki 1 tane de bu ara ilave olacak ve kendimize ait 3 sondaj gemimizle artık dünyadan kiralama gibi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Türkiye Petrolleri, yurt içi petrol üretiminde 50 bin varili geçerek son 20 yılın rekorunu kırdı. Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık. Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğal gaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır." Buradan elde edecekleri doğal gazın, cari işlemler dengesine 5 milyar lira düzeyinde katkı yapacağını dile getiren Erdoğan, "Bu tür çalışmalarda bulunan miktarın küçük veya büyük olmasından daha önemlisi rezervlerin üretilebilir hale gelmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasıdır." dedi.

- TürkAkım Projesi Erdoğan, TürkAkım'ın denizin altından geçen kısmının geçen yıl tamamlandığını hatırlatarak, bu sene sonuna doğru TürkAkım'dan ilk gaz akışını Rusya'dan gerçekleştireceklerini söyledi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) ikinci bölümü olan Eskişehir, Edirne kısmının tamamlandığını ve yakında devreye alınacağını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bor cevherinin ileri teknoloji ile işlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Balıkesir'e temelini atacağımız fabrika ile özellikle taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz. Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisinin 5,4 milyar metreküplük toplam kapasitesinin tamamlanmasını sağlayacak son bölümün temelini bu yıl attık. Halihazırda 600 milyon standart metreküp depolama kapasitemizin yüzde 100'ü doludur. 2021 yılında bu kapasiteyi 2 katına çıkartıyoruz. Bu yıl temelini attığımız bölümün 2023'te devreye girmesiyle de tuz yapılarında dünyanın en büyük depolama tesisine sahip olacağız."

- Tarım ve gıda Erdoğan, gelecekte gıdayı kontrol edenin dünyayı da kontrol edeceği gerçeğinin her geçen gün netleştiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Dünyada mevcut 13 milyar hektar toprak alanının sadece 5 milyar hektarı tarım toprağıdır. Bunun da sadece 1,5 milyar hektarlık alanında tarım yapılmaktadır. Ülkemizde ise 24 milyon hektarda tarım yapılıyor ve 14,6 milyon hektar mera olarak kullanılıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyonu geçeceği öngörülüyor. Şehirleşmenin artması, küresel ısınma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, erozyon gibi gelişmeler tarıma elverişli arazileri tehdit ediyor. Bunun için üretim potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon hektara karşılık gelen 265 ovayı tarımsal sit alanı olarak ilan ederek koruma altına aldık." - "17 yılda çiftçilerimize 134,5 milyar liralık destek" Türkiye'nin 2005'ten beri tarımsal hasılada dünya ve Avrupa'da lider ülke konumunda olduğunun altını çizen Erdoğan, "Tarımsal gelirimizi 37 milyar liradan 217 milyar liraya çıkardık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 4 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Bugün Türkiye, 195 ülkeye, bin 690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor." dedi.

Erdoğan, tarım destek ödemelerini 1,8 milyar liradan bu yıl itibarıyla 17 milyar liraya ulaştırdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ana muhalefetin başındaki zat, 'çiftçiyi ihmal ettiğimiz, çiftçiye en ufak bir destek vermediğimiz' yalanını ikide bir tekrarlıyor. Onun kulağı vardır ama duymaz. Son 17 yılda çiftçilerimize 134,5 milyar lira destek ödemesi yaptık. Sadece mazot desteği olarak çiftçilerimize geçtiğimiz yıl 2,4 milyar lira ödedik. Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele aldık. Son 17 yılda hayvancılığa yaklaşık 33 milyar lira destek verdik. Ne diyor? 'Çiftçilerimize en ufak bir destek yok' diyor. Bunların hepsi resmi rakamlar. Senin söylediğin gibi şuradan buradan uydurma rakamlar değil." Erdoğan, büyükbaş hayvan sayısını 9,9 milyondan 18,2 milyona, küçükbaş hayvan sayısını da 32 milyondan 49,8 milyona ulaştırdıklarını söyledi. Kırmızı et üretiminin 421 bin tondan 1,1 milyon tona, beyaz et üretiminin 696 bin tondan 2,2 milyon tona yükseltildiğini aktaran Erdoğan, süt üretiminin ise 8,4 milyon tondan 22,1 milyon tona çıkartıldığını bildirdi.

Erdoğan, "Ben resmi rakamları veriyorum ama ana muhalefet bunların neresinde anlamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu. - "Üreticinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" Süt Konseyi'nin sütün referans litre fiyatını 2,3 liraya çıkardığını hatırlatan Erdoğan, daima üreticinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, 2019'da fındık, hububat ve bakliyat olmak üzere 13 üründe hasattan önce fiyatların açıklandığını, verimli bir alım kampanyasının yürütüldüğünü belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla üreticilerden 4 milyar liralık ürün alınarak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesine engel olunduğunu vurgulayan Erdoğan, toprakların bereketinin artırılması amacıyla yürütülen sulama altyapı faaliyetleri için 206 milyar lira yatırım yapıldığını, 7 bin 927 tesisin hizmete açıldığını anlattı. Taşkın koruma amacıyla da 4 bin 856 tesisin tamamlandığını, yaklaşık 305 bin hektar arazinin, 4 bin 774 yerleşim yerinin emniyete alındığını ifade eden Erdoğan, denizlere, göllere, barajlara erozyonla taşınan toprak miktarının düşürülmesine yönelik çalışmalara da değindi.

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu kaydeden Erdoğan, yaklaşık 21 milyon hektar olan orman alanının 22,7 milyon hektara çıkartıldığını, kurulan erken uyarı sistemiyle yangınlara hızla müdahale edildiğini, yanan alan miktarını geçmiş yıllar ortalamasının dörtte birine indirildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 11 milyon fidan dikiminin de planlandığını bildirdi. Demokraside ve ekonomide ilerlemeye devam edildikçe yeni sorunların, fırsatların, imkanların çıkacağına işaret eden Erdoğan, 17 yıldır AK Parti'nin sorunları çözüp fırsatları değerlendirerek, imkanları genişleterek Türkiye'yi bugünlere taşıdığını vurguladı. Aynı anlayışla, kararlılıkla, yeni yöntemler, araçlar ve politikalar geliştirerek yollarına devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vatandaşlarımız şundan emin olsun, Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti yapacaktır." ifadesini kullandı. Millete bugüne kadar AK Parti'ye güvendiği, her mücadelede yanlarından olduğu için teşekkür eden Erdoğan, aynı inanç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.