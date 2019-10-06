AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama gündeme getirmeye rağmen Sayın Trump'ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller." dedi. Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, her defasında önce Allah'a sığınarak sonra millete güvenerek mücadele bayrağını yeniden yükselttiklerini belirtti. Erdoğan, "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde mümkün olduğunca yapıcı, kucaklayıcı ve pozitif gündemli bir siyaset izlemeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Her ne kadar birileri sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla ve hezeyanlarıyla bu iklimi zehirlemeye çalışsa da mecbur kalmadıkça kendilerini muhatap almadık, almıyoruz ve almayacağız. Tabii bu duruşumuz hakkımıza, hukukumuza ve haysiyetimize bütün bunlara yönelik saldırılara cevapsız kalacağımız anlamına gelmez, gelmiyor. En büyük cevabın da icraatımız olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar laf üstüne laf koymak yerine, eser üstüne biz eser koyduk. Bunların en övündükleri işleri dahi AK Parti'nin her birinin ardında çok büyük emek, alın teri, gayret ve mücadele olan başarı hikayelerinin sadakası olmayacak düzeydedir." diye konuştu.

Millete karşı daima açık yürekli ve açık sözlü olmaya gayret ettiklerine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kin ve nefret kokan söylemlerle değil yaptıklarımızla, başardıklarımızla ve eserlerimizle bu kifayetsiz muhterislerin çaplarını gerçek yüzlerini milletimize gösterme yoluna gittik. Kerameti kendinden menkul bu zihniyet eninde sonunda duvara toslamaya mahkumdur. Biz 17 yıldır her başarımızın gerisinde milletimizin feraseti ve desteği olduğunu bilerek bugünlere böyle geldik. Daha bismillah bile demeden kendini dev aynasında görerek milleti aşağılamaya, milletin iradesini küçük görmeye, milleti hiçe saymaya çalışanların günleri sayılıdır. Şayet önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak inşallah gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor. AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor, bundan hiçbir endişeniz olmasın." - " 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye en büyük hizmetleri AK Parti'nin getirdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: