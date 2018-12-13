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AK Parti 3T formülüyle yerel seçime giriyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.12.2018 07:19 | Son Güncelleme

AK Parti'nin ilk kez yayınlayacağı 'Yerel Seçim Manifestosu'nun yazımı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan manifestonun ana temasını 'temiz toplum, temiz çevre ve temiz belediyecilik' tanımları ve görevleri '3T' formülüyle 'insan ve çevre' merkezli mesajlar oluşturuyor.

AK Parti 3T formülüyle yerel seçime giriyor!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Ayrıca, AK Parti'nin ilk kez yayınlayacağı 'yerel seçim manifestosu'nun yazımı tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti'nin 'yerel seçim manifestosu'nun ana temasının 'insan ve çevre' merkezli temalardan oluştuğu öğrenildi. Yerel yönetimler ve belediyeciliğin tanımlarının yapıldığı manifestoda 'temiz toplum, temiz çevre ve temiz belediyecilik' tanımları ve görevleri '3T' formülüyle anlatıldı. '3T' formülü kapsamında yapılacaklar şöyle sıralandı:

Belediye yöneticileri şeffaf olacak. Kuralların dışına çıkmayacak. Manifestoda belirlenen kurallara uyacak. Uymazsa parti genel merkezi tarafından görevden alınacak. Parti genel merkezinde oluşturulacak olan 'disiplin denetimi' belli aralıklarla belediyelerin performansını ölçecek. Harcamalar düzenli olarak denetlenecek. Belediyelerin ortaya koyduğu projelerin zamanında yapılıp yapılmadığı denetlenecek.

'Temiz toplum, temiz çevre ve temiz belediyecilik' sloganı ile hazırlanan manifesto, seçim beyannamesinde de detaylandırılacak.

19 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti seçim strateji ekibinin hazırladığı 'yerel seçim manifestosu' ve yerel seçim beyannamesi'nin 19 Ocak'ta Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı belirtildi.

SANAL GENEL MERKEZ KURULDU

Öte yandan, AK Parti yerel seçimlerde sosyal medyayı ağırlıklı kullanacak. Bunun için merkezi AK Parti Genel Merkezi olmak üzere 81 ilde 'sanal genel merkez' kuruldu. Sanal genel merkez sosyal medya hesapları üzerinden hem kampanyaları duyuracak hem de seçmenin talep ve şikayetlerini alacak.

ÇEVRE KİRLENMEYECEK, TASARRUF SAĞLANACAK

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi, AK Parti, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yerel seçim kampanyasında sokaklara afiş ve bayrak asmayacak, belirlenen saatler dışında da araçlar dolaşmayacak. Böylelikle çevre ve gürültü kirliliği önlenecek, yaklaşık 10 milyon liralık da tasarruf sağlanacak.

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