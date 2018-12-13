AK Parti 3T formülüyle yerel seçime giriyor!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime yönelik hazırlıklar değerlendirildi. Ayrıca, AK Parti'nin ilk kez yayınlayacağı 'yerel seçim manifestosu'nun yazımı tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti'nin 'yerel seçim manifestosu'nun ana temasının 'insan ve çevre' merkezli temalardan oluştuğu öğrenildi. Yerel yönetimler ve belediyeciliğin tanımlarının yapıldığı manifestoda 'temiz toplum, temiz çevre ve temiz belediyecilik' tanımları ve görevleri '3T' formülüyle anlatıldı. '3T' formülü kapsamında yapılacaklar şöyle sıralandı:

Belediye yöneticileri şeffaf olacak. Kuralların dışına çıkmayacak. Manifestoda belirlenen kurallara uyacak. Uymazsa parti genel merkezi tarafından görevden alınacak. Parti genel merkezinde oluşturulacak olan 'disiplin denetimi' belli aralıklarla belediyelerin performansını ölçecek. Harcamalar düzenli olarak denetlenecek. Belediyelerin ortaya koyduğu projelerin zamanında yapılıp yapılmadığı denetlenecek.