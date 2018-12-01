AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek!

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’ne Cumhur İttifakı çatısı altında giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere de ittifak yapma kararı aldı. İttifak kapsamında seçimin kilit noktası olan üç büyük il İstanbul, İzmir ve Ankara’dan MHP aday çıkarmayacağını açıklamış AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP’nin bu hamlesine ‘jestle’ karşılık vereceklerini açıklamıştı.

AK Parti’nin geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde toplam 60 ilin adayını açıklamıştı. MHP ise bugün 9’u il 41’i ilçe olmak üzere toplam 50 belediye başkan adayını açıkladı. MHP daha önce de 5 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AK PARTİ’NİN JEST YAPACAĞI İLLER

Sözcü'de yer alan habere göre; AK Parti ve MHP’nin açıkladığı listelere göre; AK Parti, sahip olduğu Kütahya, Erzincan ve Kırşehir’den aday göstermedi. AK Parti, Bunlara ek olarak Cumhuriyet Halk Parisi’nin (CHP) elinde bulunan Zonguldak ve Aydın’dan aday göstermedi. Listelere göre bundan sonraki süreçte AK Parti aday göstermediği takdirde, 3 ilde MHP’ye jest yaparken kritik iki ilde de ittifak yaparak CHP’nin üstünlüğüne son vermiş olacak.