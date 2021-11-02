AK Parti, 5. Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "5. Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

Ünal ayrıca, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" açıklamasında bulundu.

İCRA YOLU İLE ÇOCUK TESLİMİ SONA ERİYOR

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun canlı yayında detayları anlattı:

En önemli başlık 'çocuk haczi' konusuydu. İcra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak. Çocukların teslimi kreş ve okullarda olacak. Çocuk teslimi artık icra dairelerinden alınıyor. Çocuğu göstermeyen ebeveynin velayeti değiştirilecek.

Detaylar geliyor...

