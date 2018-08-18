AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.
Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.
Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.
Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.
Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.
Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti.
Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.
\
- Güvenlik önlemleri
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.
\
- Kongre programı
Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak.
Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.
Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir
Vedat Milor: Yedikleri yemekten verdikleri oyu bilirim
İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu
Binali Yıldırım'dan kritik ABD hamlesi!
Putin'i düğününe davet etti! Büyük tepki çekti
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum