AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona giriş yapmasının ardından başladı.

Başkan Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra, kongre salonuna girdi.

Salona, eşi Emine Erdoğan ile gelen Başkan Erdoğan, kurulan platform üzerinde salonu dolaşarak partilileri ve delegeleri selamladı. Erdoğan çifti, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti. Erdoğan'ın yerini almasının ardından, kongrenin açılışı yapıldı.

Bu arada, salona, "Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya", "Millet bir, hedef bir", "Değişim yenilenerek devam ediyor", "AK Parti bir iddia değil ispattır", "AK Parti bir millet aşkı hikayesidir", "1071'den 2071'e aynı millet aynı istikamet", "Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik", "Kökü Anadolu'da, ufku dünyada", "Dinamik teşkilat, güçlü AK Parti, Büyük Türkiye", "Büyük misyon, bitmeyen vizyon" yazılı pankartlar asıldı.

Kongredeki konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline, yabancı konuk ve gazeteciler içinse Kürtçe, Rusça, Fransızca, Almanca, İngilizce ve Arapçaya çevrilecek.

Konuşmalar, salon dışında kurulan büyük ekrandan da takip edilebilecek.

