AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler." dedi.

Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde salon dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin 17 yaşında olduğunu anımsatan Erdoğan, genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye'ye ve dünyaya en büyük mesajları bugün tekrar verdiklerini söyledi.

"Bizler, tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz." diyen Erdoğan, bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongre yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceklerini ifade etti.

Alandakilerin "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış. Yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun." diye konuştu.