ANKARA (AA) - AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Divan Başkanlığına eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin seçildi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Tüzüğü gereğince divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, tüzüğün 44'üncü maddesi ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini açıkladı. Ataş, salonda yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti. Ataş, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi. - "AK Parti, hep ülkesinin ve milletinin dertlerini dert edinmiştir" Kongrede konuşan Ataş, olağan kongrenin ülke, millet ve AK Parti için hayırlara vesile olmasını diledi, partilileri selamladı.

Her siyasi hareketin, liderinin karakteriyle şekillenip güçlendiğini, AK Parti'nin de liderinin adanmışlığı, cesareti ve kararlılığından güç alarak bugünlere geldiğini vurgulayan Ataş, şöyle konuştu: "AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne hep ülkesinin ve milletinin dertlerini kendisine dert edinmiş, dinamik ve gelişmiş teşkilatlanmasıyla ihtiyaç duyulan her alanda 'Ben varım.' demiştir. 'Aşılamaz', 'çözülemez', 'yapılamaz' denilen bütün sorunlar, Allah'ın yardımı, liderimizin vizyonu ve kararlılığı, milletimizin desteği ve duası, teşkilatlarımızın üstün gayreti ve fedakarlılığıyla kısa sürede çözülmüş ve çözülmeye devam etmektedir." Ataş, AK Parti teşkilatları dünya çapında projelerin, değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu belirterek, "Bugüne kadar geçirdiğimiz bütün seçimlerde millete gerçekleri anlatma hususunda teşkilatlarımız hep öncü olmuş, her defasında milletinin desteğini alarak ülkesinin kalkınmasında ve demokratikleşme mücadelesinde ön saflarda yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kongrelerin, "bir bayram, kucaklaşma günü" olduğuna işaret eden Ataş, şunları kaydetti: "Alışılmışın dışında, çok yoğun bir gündem yaşamamıza rağmen her türlü zorluk ve sıkıntıda bizleri yalnız bırakmayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yılmayan, yorulmayan, partimizin, milletimizin, ülkemizin bekası için her daim bütün varlığını ortaya koyan, verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışan bütün teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim kongrelerimiz sadece bir siyasi parti kongresi değil, aynı zamanda teşkilatlarımız için bir bayram, kucaklaşma günüdür. Davamıza olan sadakatimizi, mazlumlara olan sorumluluğumuzu en yüksek şekilde dünyaya haykırmadır. Milletimizin duası ve desteğiyle liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzde olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir." - "Bu başarıyı aziz milletimize, samimi desteklerine borçluyuz" Divan Başkanlığına seçilen eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda olduğunu anımsattı.