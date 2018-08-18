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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir" - "AK Parti, yedi düvelin en modern silahlarla, en büyük ordularla üzerimize geldiği anda bile imanı ve cesaretiyle zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur" - "Tam 17 yıl önce AK Parti'yi kurarken 'Bugün, Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecektir' demiştik ve devam ederek 'Bugünden sonra Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyarlığı ile karşınızda bulunuyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir." dedi.

Başkan Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmasına, "Sevgili AK Parti'liler, aziz dava ve yol arkadaşlarım, dünyanın dört bir köşesinden gelerek heyecanımızı bizlerle paylaşan devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, vatan toprağının neresinde olursa olsun, fabrikada makine başında, atölyede tezgah önünde, inşaatta iskele üzerinde, ekmek teknesi olan aracının direksiyonunda, dükkanında iş yerinde nafakasını temin etmek için çalışan tüm emekçilere selamlarını sundu.

Pamuk, fındık toplayan, çay, ekin biçen, ürününü hasat eden, pancarını sulayan, serasını hazırlayan, hayvanını otlatan, balığa çıkmak için ağlarını hazırlayanlara selamlarını gönderen Erdoğan, ülkesi ve kendisi için üreten, ihraç eden, kazanan, yatırım yapan herkese selamlarını gönderdi.

Okullarda, üniversitelerde bilgisi ve gayretiyle ilim öğreten ve öğrenen hocalara, öğrencilere selam sunan Erdoğan, sınırlar içinde ve dışında dağlarda, ovalarda, şehirlerde, en izbe yerlerde ülkenin ve milletin güvenliği için hayatlarını ortaya koyarak görev yapan güvenlik güçlerini de selamladı.

15 Temmuz'da ve her nerede olursa olsun vatan müdafaası yolunda fedakarlık yapmış olan şehit yakınları ve gazilere selamlarını sunan Erdoğan, bu vesileyle tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömür diledi.

Ülkeye, millete, AK Parti ve şahsına muhabbet duyan herkese selamlarını gönderen Erdoğan, "Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hepinizin, hepimizin üzerine olsun." dedi.

Erdoğan, salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve hac farizası için kutsal topraklarda bulunanların ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

- AK Parti'nin kuruluşu

Kongrenin parti ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 17 yıl önce AK Parti'yi kurarken 'Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecektir.' demiştik ve devam ederek 'Bugünden sonra Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demiştik. Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyarlığı ile karşınızda bulunuyorum. Bu duygu ile kurulduğu 14 Ağustos 2001'de bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış genel başkanından, teşkilat yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, mahalle temsilcileri ve sandık müşahitlerine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Dava ve yol arkadaşlarımızın ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."

Erdoğan, Türkiye'de teşkilatın faaliyetlerindeki her seviyede, kadrolarında hanımlara ve gençlere özel önem veren tek partinin AK Parti olduğunu aktardı.

- "İnşallah daha nice 17 yıllara"

Kadınlara ve gençlere özellikle teşekkür eden Erdoğan, "AK Parti'yi sizlerle bugünlere getirdik. İnşallah daha nice 17 yıllara da sizlerle birlikte ulaştıracağız. AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001'de kurulmuş bir partidir. AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir." diye konuştu.

- "AK Parti Anadolu'daki tüm izlerimizdir"

Erdoğan, AK Parti'nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyet ve tarihe vakıf olmak gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"AK Parti başlangıçtır. Hazreti Adem'in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takipçisidir. AK Parti hicrettir, Peygamber Efendimizin tüm cihanı aydınlatan nurunun, tüm insanlığı kucaklayan mesajının müntesibidir. AK Parti Malazgirt'tir, sadece Allah'ın rızası için kendisinden kat ve kat üstün düşmanın üzerine 'Ölürsem kefenim üzerindeki elbisemdir.' diyen Sultan Alparslan'ın yolundan gidendir. AK Parti, Anadolu'daki tüm izlerimizdir. AK Parti İznik, Söğüt, Bursa, Edirne, Konya, Sivas, Kayseri, Erzurum, Alanya, Kastamonu, Malatya, Balıkesir, Manisa ve Antalya'da devletler kuran atalarımızın varisidir. AK Parti Selçuklu'dur, Osmanlı'dır. Coğrafyamıza diktikleri çınarları 3 kıta 7 iklime yayan ecdadımızı takip edendir. AK Parti fetihtir, İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirasçısıdır. AK Parti hadimdir. AK Parti Hicaz'ı topraklarına katarak kutsal emanetlere sahip çıkan, kutsal beldelerin hizmetkarlığına talip olan Yavuz Sultan Selim Han'ın yoldaşıdır. AK Parti müdafidir. Dünyanın çalkantılı bir döneminde devletimiz onlarca yıl boyunca hem koruyup hem geliştiren Sultan 2. Abdülhamit'in hakkının hukukunun savunucusudur. AK Parti Çanakkale'dir, Kut'ül Amare'dir. AK Parti, yedi düvelin en modern silahlarla, en büyük ordularla üzerimize geldiği anda bile imanı ve cesaretiyle zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur."

(Sürecek)

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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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