Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ndeki yaptığı konuşma sırasında, Dünya haritasının üzerinde Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu "Tarih tekerrürden ibaret" yazılı bir pankartı işaret etti ve "Bu ne güzellik... Layık olabilirsek ne mutlu bizlere.." dedi. "Ayın 26'sında Malazgirt'e var mıyız?" diye soran Erdoğan, salondan "Evet" cevabını aldı. - "AK Parti, Türkiye'dir" AK Parti, İstiklal harbimizdir" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti, cumhuriyetimizdir. 'Artık yıkıldı, yok oldu' denilen bir milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir. AK Parti, çok partili hayattır. Rahmetli Menderes'in bedelini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinin bugünkü sancaktarıdır. AK Parti, kalkınmadır. Rahmetli Özal'ın binbir meşakkatle açtığı kalkınma yolunun günümüzdeki takipçisidir. AK Parti bugündür. Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye'yi demokraside, ekonomide geliştirerek, 2023 hedefleriyle buluşturarak milletimizin hayalini gerçekleştirendir. AK Parti, gelecektir. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ederek, ülkemizin önümüzdeki yarım asrını, bir asrını aydınlatandır. AK Parti, Türkiye'dir."

Bunun için "AK Parti'yi milletimiz kurmuştur" dediklerini hatırlatan Erdoğan, AK Parti'nin tarihinin milletin tarihi kadar eski olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Bunun için AK Parti'ye tüm gücümüze sahip çıkıyor, partimizi gözümüz gibi koruyoruz. Her bir AK Parti'linin de bu şuurla partisine ve davasına sahip çıktığına inanıyorum. Bu şarkının sonu yok." dedi. - "Biz zalimlerin karşısına işte bu inançla dikiliyoruz" AK Parti'nin misyonunu en güzel Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinin anlattığını belirten Erdoğan, İstiklal Şairinin "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Erdoğan, "Biz zalimlerin karşısına işte bu inançla dikiliyoruz. Biz, mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Biz ecdadımıza işte bu hissiyatla tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz, istiklalimiz uğrunda gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz." dedi. AK Parti'nin seçim şarkısı "Yoktur mazimde zulme teslim olan" şarkısının dizelerinin yer aldığı pankartı okuyan Erdoğan, "AK Kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz" Başkan Erdoğan, "Biz işte bu imanla, ülkemizin ve milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Biz, işte bu sorumlulukla, soysuzlara zağarlık yapmak yerine onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağarlık, av köpeği..." değerlendirmesinde bulundu. Hazreti Ali'ye atfedilen "Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz" sözüne işaret eden Erdoğan şunları kaydetti: "Biz, sadece hakkımızı değil aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin de şerefini savunuyoruz. Bazıları bunu anlamakta zorluk çekebilir. Bazılarının dünyalarında şeref, namus, haysiyet, dik duruş, onurlu bir hayat sürmek gibi kavramların karşılığı olmayabilir. Bizim için bu değerlerimiz her şeyimizdir. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bizim hayatımızın manası budur. Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca sıkıntıya, önümüze konan onca engele, kurulan onca sinsi tuzağa, yapılan onca saldırıya işte bu inançla karşı koyduk ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Bugün de birileri, bizi güya ekonomiyle yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki 'Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.' Biliyoruz ki; iman varsa imkan da vardır."