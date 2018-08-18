"14 Ağustos 2001'de Erdemliler Hareketi olarak başlayan bu kutlu yürüyüşün kurucuları arasında olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Kuruluşundan bugüne geçen 17 yılda AK Parti, ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çok önemli çalışmalar yapmış, büyük başarılara imza atmıştır. Şüphesiz bu başarıların elde edilmesindeki en büyük pay sahibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine milletim adına teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz 17 yıl boyunca en zor şartlarda bile AK Parti'ye, onun liderine, yol arkadaşlarına desteğini asla eksik etmemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha lideri ve yol arkadaşlarıyla beraber milletin egemenliğine ve demokrasiye sahip çıkarak, aziz milletimizle birlikte FETÖ'cü teröristlere hak ettiği dersi vermiştik. AK Parti 6. Olağan Kongresi'nin başarılı geçmesini yüce Mevla'mdan niyaz ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dava arkadaşlarına başarılarının devamını diliyorum."

- 10 ülkeden 87 davetli

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 87 davetli katıldı.

23 ülkeden 40 yabancı siyasi parti temsilcisinin davet edildiği kongreye, 12'si parti genel başkanı olmak üzere toplam 59 kişi katıldı. Ayrıca 29 uluslararası kurum temsilcisinden 8'i büyükelçi ve genel sekreter seviyesinde olmak üzere toplam 36 kişi de kongrede yer aldı.

- CHP ve MHP temsilcileri kongrede

Kongrede CHP'yi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MHP'yi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, BBP'yi Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser ile Tevfik Eren, Saadet Partisi'ni de Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç temsil etti.

Kongrede, kürsüden isimleri okunan MHP ve BBP'nin temsilcileri partililerden alkış aldı.

Siyasi partiler, Türkiye'deki yabancı misyon şefleri, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, sendikalar ve meslek odalarından temsilciler de kongrede yer aldı.