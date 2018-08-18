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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Kongrede delegelere dağıtılan oy pusulasına göre partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu - Pusulada partinin yetkili organlarına aday gösterilen isimler de yer aldı

ANKARA (AA) - AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelere dağıtılan oy pusulasına göre parti Genel Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan aday gösterildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesi dağıtıldı.

Partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Buna göre, MKYK asıl üye adayları şöyle:

"Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, Halil İbrahim Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenlioğlu."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelikleri için Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç aday gösterildi.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği için Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker ile Ayşe Keşir aday oldu.

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