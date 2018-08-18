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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığa yeniden aday gösterildi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için aday belirleme süreci tamamlandı.

Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, Erdoğan'ın genel başkanlık adaylığı için 1457 delegenin imzaladığı teklifin kendilerine ulaştığını bildirdi.

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