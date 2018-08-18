AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde oyunu kullandı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.
Partililerin tezahüratları eşliğinde oyunu kullanan Erdoğan, daha sonra salondakileri selamladı.
Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Erdoğan, "6. Olağan Kongremize gösterdiğiniz bu ilgi, alaka sebebiyle sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek salondan ayrıldı.
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