AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, oy verme işlemi saat 16.15'te sona erdi.
Kongrede daha sonra oy sayımına geçildi.
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