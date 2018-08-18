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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, oy verme işlemi saat 16.15'te sona erdi.

Kongrede daha sonra oy sayımına geçildi.

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ak parti AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu

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