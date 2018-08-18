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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için yapılan seçim sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin, seçim sonuçlarına göre kayıtlı 1457 delegeden bin 381'inin oy kullandığını, 1380 oyun geçerli, 1 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylama ile belirlendi.

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