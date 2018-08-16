AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru

Kongre davetlileri arasında 414 yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk kongresini yapacak olan parti, yeni sisteme göre tüzüğünde de değişikliğe gidecek.

İktidar partisi olan AK Parti ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 16 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, beşi olağan olmak üzere toplam 8 kongre yaptı.

AK Parti'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası oluşan MKYK'sı, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere, birtakım anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması sürecini de yürüttü.

TBMM'nin 23. dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara gelirken, Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.

Erdoğan başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Davutoğlu'nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015'te genel seçimlere giren AK Parti, yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan üç dönem kuralı sebebiyle kurucular kurulu ve MKYK üyesi birçok isim aday olamadı.

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. 4 kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.

AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. hükümetini de kurdu. \

- AK Parti'nin 2. Olağanüstü Kongresi

Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

- 16 Nisan'daki tarihi oylama

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla anayasadaki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

- Erdoğan yeniden genel başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre yapma kararı alındı.