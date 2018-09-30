AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İttifakla hepimizin geldiği nokta şudur; partimiz bize neyi takdir ederse tereddüt etmeden var gücümüzle gece gündüz çalışarak büyük ustamıza güç vermek üzere kararlaştık. Biz dava şuuruna bezenmiş insanlarız." dedi.

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 70. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Yavuz, Sakarya'da başarısız belediyenin bulunmadığını söyledi.

Hizmetlerin bundan sonra daha güzelini yaparak milletin beklentilerine cevap vermek üzere çalışacaklarını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz niçin buradayız? 'Bütün insanlığın vicdanı olacak, gerektiğinde elini masaya vuracak bir lidere insanlığın muhtaç olduğu için, bu lider daha fazla güç alsın' diye buradayız. Yarınlarımız ve neslimizin geleceği için buradayız. İttifakla hepimizin geldiği nokta şudur; partimiz bize neyi takdir ederse tereddüt etmeden var gücümüzle gece gündüz çalışarak büyük ustamıza güç vermek üzere kararlaştık. Biz dava şuuruna bezenmiş insanlarız."