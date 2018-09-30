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AK Parti 70. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "İttifakla hepimizin geldiği nokta şudur; partimiz bize neyi takdir ederse tereddüt etmeden var gücümüzle gece gündüz çalışarak büyük ustamıza güç vermek üzere kararlaştık. Biz dava şuuruna bezenmiş insanlarız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İttifakla hepimizin geldiği nokta şudur; partimiz bize neyi takdir ederse tereddüt etmeden var gücümüzle gece gündüz çalışarak büyük ustamıza güç vermek üzere kararlaştık. Biz dava şuuruna bezenmiş insanlarız." dedi.

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 70. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Yavuz, Sakarya'da başarısız belediyenin bulunmadığını söyledi.

Hizmetlerin bundan sonra daha güzelini yaparak milletin beklentilerine cevap vermek üzere çalışacaklarını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Biz niçin buradayız? 'Bütün insanlığın vicdanı olacak, gerektiğinde elini masaya vuracak bir lidere insanlığın muhtaç olduğu için, bu lider daha fazla güç alsın' diye buradayız. Yarınlarımız ve neslimizin geleceği için buradayız. İttifakla hepimizin geldiği nokta şudur; partimiz bize neyi takdir ederse tereddüt etmeden var gücümüzle gece gündüz çalışarak büyük ustamıza güç vermek üzere kararlaştık. Biz dava şuuruna bezenmiş insanlarız."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 150 milyon liralık yatırımla Akçay Barajını yaptığını anlatan Yavuz, Sakarya'da su sıkıntısının olmadığını aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise Akçay Barajını hizmete alacakları günü heyecanla beklediklerini, çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Maltepe Park ve Adakule'yi hizmete açtık. Geçtiğimiz hafta sonu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ilk resmi yarışlar yapıldı. Gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada spor kanallarında naklen yayınlanan yarışmalarla vadide faaliyetlerin başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. 180 bin metrekare üzerine inşa ettiğimiz tesisimizi önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz açılış programıyla inşallah hizmete almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın ilçelerinde yapılan hizmetleri anlatan Toçoğlu, eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç da AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Sakarya'nın iradesi ve sevgisinin tam olduğunu ifade etti.

Milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla zaman zaman bir araya geldiklerini, belli konularda kararlar verdiklerini anlatan Kılıç, toplantıda aday gösterilmeseler dahi beraber çalışacaklarının sözünü verdiklerini vurgulayarak, "Sakarya teşkilatı birliğini ve beraberliğini her zaman gösteriyor. İnşallah Sakarya'da 17-0'ı devam ettireceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

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